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Гент хочет сохранить Яремчука в команде

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Услугами украинца интересуются сразу несколько клубов.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
www.kaagent.be

Руководство бельгийского Гента подтвердило, что ряд других клубов интересуются услугами игроков команды Роману Яремчуку, Элише Овусу и Майклу Нгадеу-Нгаджуи. Об этом сообщает hln.be.

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В клубе отметили, что их финансовое положение стабильное, поэтому они не собираются продавать своих лидеров.

Боссы бельгийской команды уверены, что сохранив этих игроков, им удастся удачно выступить в Лиге чемпионов, а именно попасть в групповой этап через квалификацию.

В этом сезоне Яремчук провел 18 матчей в чемпионате Бельгии, где забил десять голов.

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Теги: футбол, Гент, Роман Яремчук, чемпионат Бельгии
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