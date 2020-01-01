Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соперник Украины в Лиге наций проведет товарищеские матчи с Турцией и Чехией

Комментариев: 0
Товарищеские поединки сборной Германии состоятся осенью перед играми в Лиге наций.
Сборная Германии по футболу
Сборная Германии по футболу
Getty Images

Осень 2020 года сборная Украины сыграет в Лиге наций, где проведет матчи против национальных команд Германии, Испании и Швейцарии.

Чтобы лучше подготовиться к поединкам турнира, немецкая команда договорилась о проведении товарищеских матчей перед играми Лиги наций. Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, Германия сыграет с Турцией и Чехией.

Поединок против Турции состоится 7 октября в Кельне (Германия), а с Чехией немцы встретятся 11 ноября в Лейпциге (Германия). Примечательно, что оба поединка сборная Германии проведет накануне матчей с Украиной в Лиге наций.

Календарь матчей сборной Германии в 2020 году:

  • 03.09. Лига наций. Германия - Испания. Штутгарт. 21.45
  • 06.09. Лига наций. Швейцария - Германия. Базель. 21.45
  • 07.10. Товарищеский матч. Германия - Турция. Кельн. Время не определено
  • 10.10. Лига наций. Украина - Германия. Киев. 21.45
  • 13.10. Лига наций. Германия - Швейцария. Кельн. 21.45
  • 11.11. Товарищеский матч. Германия - Чехия. Лейпциг. Время не определено
  • 14.11. Лига наций. Германия - Украина. Лейпциг. 21.45
  • 17.11. Лига наций. Испания - Германия. Место не определено. 21.45

Предлагаем вам также ознакомиться с расписанием сборной Украины в Лиге наций.

Поделись:
Теги: сборная Германии по футболу, товарищеские матчи, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь