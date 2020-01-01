Соперник Украины в Лиге наций проведет товарищеские матчи с Турцией и Чехией

Товарищеские поединки сборной Германии состоятся осенью перед играми в Лиге наций.

Осень 2020 года сборная Украины сыграет в Лиге наций, где проведет матчи против национальных команд Германии, Испании и Швейцарии.

Чтобы лучше подготовиться к поединкам турнира, немецкая команда договорилась о проведении товарищеских матчей перед играми Лиги наций. Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, Германия сыграет с Турцией и Чехией.

Поединок против Турции состоится 7 октября в Кельне (Германия), а с Чехией немцы встретятся 11 ноября в Лейпциге (Германия). Примечательно, что оба поединка сборная Германии проведет накануне матчей с Украиной в Лиге наций.

Календарь матчей сборной Германии в 2020 году:

03.09. Лига наций. Германия - Испания. Штутгарт. 21.45

06.09. Лига наций. Швейцария - Германия. Базель. 21.45

07.10. Товарищеский матч. Германия - Турция. Кельн. Время не определено

10.10. Лига наций. Украина - Германия. Киев. 21.45

13.10. Лига наций. Германия - Швейцария. Кельн. 21.45

11.11. Товарищеский матч. Германия - Чехия. Лейпциг. Время не определено

14.11. Лига наций. Германия - Украина. Лейпциг. 21.45

17.11. Лига наций. Испания - Германия. Место не определено. 21.45

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