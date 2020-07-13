Роналду могут оштрафовать из-за сына

Старший сын футболиста управлял водным мотоциклом, не имея на это никакого права в соответствии с законами Португалии.

Нападающего Ювентуса Криштиану Роналду могут привлечь к ответственности из-за нарушения, которое допустил его сын Криштиану Роналду-младший.

В соцсетях сестра звездного футболиста Элма опубликовала видео, на котором сын Роналду самостоятельно управляет водный мотоцикл во время отдыха семьи на юге Мадейры. Через время видео было удалено, однако оно уже успело разлететься по Сети.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

По законам Португалии, управлять подобным агрегатом может только взрослый человек у которого есть соответствующая лицензия. В связи с этим полиция Мадейры начала расследование инцидента. Роналду грозит штраф за подобное нареушение.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду мило прокомментировал фото своей возлюбленной в соцсетях.