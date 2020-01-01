Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма

Уругваец не хочет покидать Европу.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который в ближайшее время станет свободным агентом, отказался перебираться в МЛС.

Читай также: Ибрагимович и Кавани зимой могли оказаться в Чемпионшипе

По информации Calciomercato, уругваец отказался от предложения Интер Майами, который принадлежит легендарному британскому экс-футболисту Дэвиду Бекхэму. Кавани планирует остаться в Европе и склоняется к предложению римской Ромы.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции 33-летний Кавани отыграл 22 матча за ПСЖ, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Тиаго Силва огорчился, что ПСЖ решил с ним попрощаться.