Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма
Уругваец не хочет покидать Европу.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который в ближайшее время станет свободным агентом, отказался перебираться в МЛС.
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По информации Calciomercato, уругваец отказался от предложения Интер Майами, который принадлежит легендарному британскому экс-футболисту Дэвиду Бекхэму. Кавани планирует остаться в Европе и склоняется к предложению римской Ромы.
В завершившемся сезоне чемпионата Франции 33-летний Кавани отыграл 22 матча за ПСЖ, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Тиаго Силва огорчился, что ПСЖ решил с ним попрощаться.
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