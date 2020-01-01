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Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма

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Уругваец не хочет покидать Европу.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, который в ближайшее время станет свободным агентом, отказался перебираться в МЛС.

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По информации Calciomercato, уругваец отказался от предложения Интер Майами, который принадлежит легендарному британскому экс-футболисту Дэвиду Бекхэму. Кавани планирует остаться в Европе и склоняется к предложению римской Ромы.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции 33-летний Кавани отыграл 22 матча за ПСЖ, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Тиаго Силва огорчился, что ПСЖ решил с ним попрощаться.

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Теги: Эдинсон Кавани, Интер Майами, МЛС, футбол, MLS
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