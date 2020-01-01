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Жерсон Родригес подрался с одноклубником перед матчем с Галатасараем

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Футболист попал в громкий скандал.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ankaragucu.org.tr

Форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за Анкарагюджю, оказался в центре скандала в Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что перед 32 туром чемпионата страны с Галатасараем он ввязался в драку с партнером по команде Анте Кулушичем. В результате Родригеса исключили из заявки на поединок.

В этом сезоне люксембуржец провел 11 матчей за Анкарагюджю, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Родригес отказался возвращаться в Динамо из-за Михайличенко.

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Теги: футбол, Жерсон Родригес, Анкарагюджю, чемпионат Турции
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