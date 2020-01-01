Парагвайский суд отказался освободить Роналдиньо из-под ареста

Звездный бразилец продолжит отбывать наказание под домашним арестом.

Именитый бразильский футболист Роналдиньо продолжит отбывать наказание в Парагвае под домашним арестом.

Как сообщает Globo Esporte, парагвайский суд отклонил апелляцию 40-летнего бразильца. Таким образом, Роналдиньо и его брат продолжат находиться под домашним арестом.

Напомним, Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае за попытку въехать в страну по поддельным документам. Он провел некоторое время в тюрьме, после чего его поместили под домашний арест в пятизвездочном отеле.