Легия досрочно стала чемпионом Польши

Варшавский клуб оформил чемпионство за два тура до завершения сезона-2019/20.

В матче 35-го тура чемпионата Польши Легия на своем поле разобралась с Краковией, забив два безответных гола в ворота соперника.

Эта победа позволила клубу из Варшавы набрать 68 очков и стать недосягаемой для Пяста, который занимает второе место в турнирной таблицы Экстраклясы.

Таким образом, за два тура до завершения сезона-2019/20 Легия оформила чемпионство. По ходу нынешней кампании варшавский клуб одержал 21 победу, 5 ничьих и потерпел 9 поражений.

Ранее сообщалось, что Норвич потерял прописку в АПЛ.