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Легия досрочно стала чемпионом Польши

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Варшавский клуб оформил чемпионство за два тура до завершения сезона-2019/20.
Легия стала чемпионом Польши
Легия стала чемпионом Польши
twitter.com/legiawarszawa

В матче 35-го тура чемпионата Польши Легия на своем поле разобралась с Краковией, забив два безответных гола в ворота соперника.

Эта победа позволила клубу из Варшавы набрать 68 очков и стать недосягаемой для Пяста, который занимает второе место в турнирной таблицы Экстраклясы.

Таким образом, за два тура до завершения сезона-2019/20 Легия оформила чемпионство. По ходу нынешней кампании варшавский клуб одержал 21 победу, 5 ничьих и потерпел 9 поражений.

Ранее сообщалось, что Норвич потерял прописку в АПЛ.

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Теги: Легия, Легия Варшава, чемпионат Польши по футболу, футбол
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