Легия досрочно стала чемпионом Польши
Варшавский клуб оформил чемпионство за два тура до завершения сезона-2019/20.
В матче 35-го тура чемпионата Польши Легия на своем поле разобралась с Краковией, забив два безответных гола в ворота соперника.
Эта победа позволила клубу из Варшавы набрать 68 очков и стать недосягаемой для Пяста, который занимает второе место в турнирной таблицы Экстраклясы.
Таким образом, за два тура до завершения сезона-2019/20 Легия оформила чемпионство. По ходу нынешней кампании варшавский клуб одержал 21 победу, 5 ничьих и потерпел 9 поражений.
𝗗𝗭𝗜𝗦𝗜𝗔𝗝 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗧𝗥𝗭𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗦𝗞𝗜 𝗠𝗔! 🏆👑 #LegiaMistrz— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 11, 2020
Wideo: @Tomasz_Saybook pic.twitter.com/Kslat4sdHK
Ранее сообщалось, что Норвич потерял прописку в АПЛ.
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