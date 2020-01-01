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Стало известно, где сыграет Украина с Германией в рамках Лиги нации

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Матч состоится в ноябре.
Украина - Германия
Украина - Германия
getty

Немецкий футбольный союз определился с местом проведения домашнего матча Лиги наций против сборной Украины.

Как информирует пресс-служба организации, поединок состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене в рамках 5-го тура турнира. Матч запланирован на 14 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что домашние матчи против Испании и Швейцарии сборная Германии проведет в Штутгарте и Кельне.

Ранее УАФ определила города, в которых Украина сыграет матчи Лиги наций.

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Теги: сборная Украины, сборная Германии, футбол, Лига нации
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