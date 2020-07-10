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Бывший тренер Олимпика возглавил клуб из Азербайджана

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Наставник будет руководить командой два года.
Висенте Гомес
Висенте Гомес
ФК Сабах

Бывший главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес возглавил азербайджанский Сабах, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служа команды, стороны подписали контракт на два года. 

В прошлом сезоне клуб занял шестое место в чемпионате Азербайджана, а в Кубке удалось дойти до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Манчестер Сити возглавил Бетис.

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Теги: Висенте Гомес, футбол
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