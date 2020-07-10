Роналду назвал самый важный титул в карьере

Португалец вспомнил о триумфе со сборной.

Ровно четыре года назад сборная Португалии сумела одержать победу на чемпионате Европы-2016, обыграв в финале национальную команду Франции.

Лидер Ювентуса и капитан португальцев Криштиану Роналду поделился воспоминанием о триумфе на турнире.

“В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный момент! Для меня это был, сто процентов, самый важный трофей в жизни“, - заявил Криштиану в Instagram.

Напомним, Роналду первый игрок Ювентуса с 1961 года, забивший 25 голов за сезон.