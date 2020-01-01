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Милевский, Хачериди и еще девять футболистов Динамо-Брест заразились коронавирусом

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В клубе произошла вспышка COVID-19.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

В брестском Динамо 16 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает By.Tribuna.com.

Среди зараженных есть трое украинцев - Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Отмечается, что последний находится в больнице.

Полный список заболевших COVID-19 игроков выглядит так: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Кроме Нойока, в больнице также находятся Юзепчук и Игнатович.

Еще пять заболевших являются сотрудниками Динамо.

Отметим, что некоторые футболисты в пятницу провели матч против Смолевичей, и только после этого им сделали тесты.

Ранее Артем Милевский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в клубе.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Евгений Хачериди, Артем Милевский, Александр Нойок, коронавирус, чемпионат Беларуси
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