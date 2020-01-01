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Яремчук получил травму в товарищеском матче

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Украинец успел сыграть всего пять минут.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
KAA Gent

Гент и Беерсхот Вилрейк провели между собой товарищеский матч (1:0).

Во втором тайме на поле вышел нападающий “буйволов“ Роман Яремчук, но уже спустя пять минут ему пришлось досрочно завершить поединок из-за травмы.

По информации HLN, повреждение украинца является несерьезным.

Отметим, что Гент использовал все замены и доигрывал матч на одного игрока меньше. За 12 минут до финального свистка травму получил еще один футболист, в результате чего поединок пришлось остановить.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался переходить в АПЛ.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии
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