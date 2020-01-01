Яремчук получил травму в товарищеском матче
Украинец успел сыграть всего пять минут.
Гент и Беерсхот Вилрейк провели между собой товарищеский матч (1:0).
Во втором тайме на поле вышел нападающий “буйволов“ Роман Яремчук, но уже спустя пять минут ему пришлось досрочно завершить поединок из-за травмы.
По информации HLN, повреждение украинца является несерьезным.
Отметим, что Гент использовал все замены и доигрывал матч на одного игрока меньше. За 12 минут до финального свистка травму получил еще один футболист, в результате чего поединок пришлось остановить.
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался переходить в АПЛ.
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