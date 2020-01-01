Зубков объяснил, почему не перебрался в Фенербахче
Футболист Ференцвароша Александр Зубков рассказал подробности полноценного перехода в венгерский клуб из донецкого Шахтера.
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“Хочу поблагодарить Шахтер, что хорошо провели переговоры, и я стал футболистом Ференцвароша. Через две недели начнется подготовка к новому сезону, хотим удачно выступить в еврокубках и третий раз подряд выиграть чемпионат Венгрии“, - отметил футболист.
Кроме того, Зубков рассказал, почему не перешел в турецкий Фенербахче.
“Если быть честным, то в случае с Фенербахче все было несерьезно. Слухи были, но сейчас я не рассматриваю переход в Турцию“, - заявил Зубков в программе Профутбол.
Ранее стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова.
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