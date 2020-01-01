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Зубков объяснил, почему не перебрался в Фенербахче

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Украинец поблагодарил Шахтер за хорошие переговоры.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Футболист Ференцвароша Александр Зубков рассказал подробности полноценного перехода в венгерский клуб из донецкого Шахтера.

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“Хочу поблагодарить Шахтер, что хорошо провели переговоры, и я стал футболистом Ференцвароша. Через две недели начнется подготовка к новому сезону, хотим удачно выступить в еврокубках и третий раз подряд выиграть чемпионат Венгрии“, - отметил футболист.

Кроме того, Зубков рассказал, почему не перешел в турецкий Фенербахче.

“Если быть честным, то в случае с Фенербахче все было несерьезно. Слухи были, но сейчас я не рассматриваю переход в Турцию“, - заявил Зубков в программе Профутбол.

Ранее стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова.

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Теги: Александр Зубков, Ференцварош, футбол, чемпионат Венгрии
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