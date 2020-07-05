Ракицкий второй раз подряд стал чемпионом России
Петербургский клуб уверенно расправился с Краснодаром.
В центральном матче 26-го тура российской Премьер-лиги питерский Зенит на выезде уверенно обыграл Краснодар со счетом 2:4.
Благодаря этой победе “сине-бело-голубые“ досрочно стали чемпионом России за четыре тура до конца сезона.
Петербургский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны, что принесло шестой трофей в истории клуба.
Раньше всех в истории РПЛ. МЫ ЧЕМПИОНЫ !!!!!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #МыКоманда 💙 pic.twitter.com/MMSdijGaif— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
Отметим, что украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий во второй раз принял участие в победе команды в чемпионате. В текущем сезоне Ракицкий провел 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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