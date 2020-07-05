Ракицкий второй раз подряд стал чемпионом России

Петербургский клуб уверенно расправился с Краснодаром.

В центральном матче 26-го тура российской Премьер-лиги питерский Зенит на выезде уверенно обыграл Краснодар со счетом 2:4.

Благодаря этой победе “сине-бело-голубые“ досрочно стали чемпионом России за четыре тура до конца сезона.

Петербургский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны, что принесло шестой трофей в истории клуба.

Отметим, что украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий во второй раз принял участие в победе команды в чемпионате. В текущем сезоне Ракицкий провел 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.