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Ракицкий второй раз подряд стал чемпионом России

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Петербургский клуб уверенно расправился с Краснодаром.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Getty Images

В центральном матче 26-го тура российской Премьер-лиги питерский Зенит на выезде уверенно обыграл Краснодар со счетом 2:4. 

Благодаря этой победе “сине-бело-голубые“ досрочно стали чемпионом России за четыре тура до конца сезона. 

Петербургский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны, что принесло шестой трофей в истории клуба. 

Отметим, что украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий во второй раз принял участие в победе команды в чемпионате. В текущем сезоне Ракицкий провел 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Зенит Санкт-Петербург, РПЛ, чемпионат России, чемпионы
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