Хави подписал новый контракт с Аль-Саддом

Испанский специалист останется в Катаре.

Главный тренер Аль-Садда Хави Эрнандес продлил контракт с клубом. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram.

Отмечается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2020/21.

“Я рад остаться в этом великом клубе еще на один год. Мы будем работать с максимальной отдачей и постараемся оправдать оказанное доверие“, - заявил испанец.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб.