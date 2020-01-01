Хави подписал новый контракт с Аль-Саддом
Испанский специалист останется в Катаре.
Главный тренер Аль-Садда Хави Эрнандес продлил контракт с клубом. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram.
Отмечается, что новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2020/21.
“Я рад остаться в этом великом клубе еще на один год. Мы будем работать с максимальной отдачей и постараемся оправдать оказанное доверие“, - заявил испанец.
Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны попросили Хави возглавить клуб.
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