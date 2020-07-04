"Темные времена": Милевский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в клубе
В брестском клубе выявлен Covid-19.
Лидер Динамо Брест Артем Милевский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в клубе.
Форвард в Instagram сообщил, что будет 14 дней на карантине.
“Передаю всем нашим привет. Кто на больничке - от души здоровья. Вы мужики. Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020-й год - темные времена“, - написал Милевский под фото.
Ранее руководство Динамо-Брест прокомментировало ситуацию с коронавиурсом в команде.
Полная версия правил