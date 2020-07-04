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"Темные времена": Милевский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в клубе

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В брестском клубе выявлен Covid-19.
Артем Милевский
Артем Милевский
facebook.com/dynamobrest/

Лидер Динамо Брест Артем Милевский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в клубе.

Форвард в Instagram сообщил, что будет 14 дней на карантине.

“Передаю всем нашим привет. Кто на больничке - от души здоровья. Вы мужики. Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодняшнего дня. 2020-й год - темные времена“, - написал Милевский под фото.

Ранее руководство Динамо-Брест прокомментировало ситуацию с коронавиурсом в команде.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси, коронавирус, футбол
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