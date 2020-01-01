Имидж страны: 25 украинцев причастны к договорным матчам в Армении

Большинство украинцев продолжают нарушать закон.

Первая лига Армении была досрочно завершена из-за громкого скандала связанного с договорными матчами. Всего было дисквалифицировано 58 футболистов, а из них 45 - пожизненно.

Как сообщает Федерация футбола Армении, были дисквалифицированы 25 человек из Украины, из которых 20 никогда не смогут быть задействованы в футбольной деятельности.

Отметим, что многие игроки из списка выступали в УПЛ, а среди забаненных личностей есть бывшие футболисты Сум и экс-президент футбольного клуба Сумы Ростислав Козар, который получил дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году.

Кроме того, пожизненно отстранен бывший главный тренер киевского Арсенала Сергей Литовченко и экс-полузащитник молодежной сборной Украины и Волыни Олег Гуменюк, который в свое время выступал в чемпионате Крыма.

Вашему вниманию полный список украинцев, замешанных в договорных матчах в Армении:

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК Арагац, пожизненно);

2. Юрий Окул (главный тренер ФК Арагац, пожизненно);

3. Евгений Коняшин (футболист ФК Арагац, пожизненно);

4. Илья Глушицкий (футболист ФК Арагац, пожизненно);

5. Никита Филатов (футболист ФК Арагац, 3 года + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболист ФК Торпедо, пожизненно);

7. Мирослав Деда (футболист ФК Торпедо, 1 год);

8. Егор Луговой (футболист ФК Торпедо, пожизненно);

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК Масис, пожизненно);

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК Масис, 1 год);

11. Михаил Попов (футболист ФК Масис, 3 года);

12. Олег Гуменюк (футболист ФК Масис, пожизненно);

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК Масис, 1 год + штраф);

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);

15. Евгений Захарченко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

17. Игорь Быковский (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

18. Артем Пилипенко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

19. Илья Ходуля (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

20. Сергей Дячук (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

22. Антон Антошин (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК Локомотив, инвестор, пожизненно).

Ранее сообщалось, что бывшие игроки Бетиса получили тюремные сроки за договорные матчи.