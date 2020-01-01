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Имидж страны: 25 украинцев причастны к договорным матчам в Армении

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Большинство украинцев продолжают нарушать закон.
Олег Гуменюк
Олег Гуменюк
ФК Таврия

Первая лига Армении была досрочно завершена из-за громкого скандала связанного с договорными матчами. Всего было дисквалифицировано 58 футболистов, а из них 45 - пожизненно.

Как сообщает Федерация футбола Армении, были дисквалифицированы 25 человек из Украины, из которых 20 никогда не смогут быть задействованы в футбольной деятельности.

Отметим, что многие игроки из списка выступали в УПЛ, а среди забаненных личностей есть бывшие футболисты Сум и экс-президент футбольного клуба Сумы Ростислав Козар, который получил дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году.

Кроме того, пожизненно отстранен бывший главный тренер киевского Арсенала Сергей Литовченко и экс-полузащитник молодежной сборной Украины и Волыни Олег Гуменюк, который в свое время выступал в чемпионате Крыма.

Вашему вниманию полный список украинцев, замешанных в договорных матчах в Армении:

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК Арагац, пожизненно);
2. Юрий Окул (главный тренер ФК Арагац, пожизненно);
3. Евгений Коняшин (футболист ФК Арагац, пожизненно);
4. Илья Глушицкий (футболист ФК Арагац, пожизненно);
5. Никита Филатов (футболист ФК Арагац, 3 года + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболист ФК Торпедо, пожизненно);
7. Мирослав Деда (футболист ФК Торпедо, 1 год);
8. Егор Луговой (футболист ФК Торпедо, пожизненно);
9. Дмитрий Климаков (футболист ФК Масис, пожизненно);
10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК Масис, 1 год);
11. Михаил Попов (футболист ФК Масис, 3 года);
12. Олег Гуменюк (футболист ФК Масис, пожизненно);
13. Алексей Бондаренко (футболист ФК Масис, 1 год + штраф);
14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);
15. Евгений Захарченко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
16. Тимофей Шеремета (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
17. Игорь Быковский (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
18. Артем Пилипенко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
19. Илья Ходуля (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
20. Сергей Дячук (футболист ФК Локомотив, пожизненно); 
21. Дмитрий Копытов (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
22. Антон Антошин (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК Локомотив, пожизненно);
24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);
25. Максим Дробный (фактический владелец ФК Локомотив, инвестор, пожизненно).

Ранее сообщалось, что бывшие игроки Бетиса получили тюремные сроки за договорные матчи.

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Теги: Армения, Первая лига, футбол, договорные матчи, скандал, дисквалификация
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