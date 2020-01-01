Снейдер может возобновить карьеру
Футболист может последовать примеру Роббена.
Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снайдер может возобновить карьеру, об этом сообщил технический директор Утрехта Йорди Зайдам.
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“Мы со Снайдером всегда поддерживали связь. Вопрос о возобновлении карьеры также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать о том, действительно ли он хочет вернуться. Кроме того, нужно быть уверенным, что ему удастся набрать нужную форму.
Снайдер с большой мотивацией и в хорошей форме был бы очень интересен Утрехту“, - цитирует функционера Nu.nl.
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