Снейдер может возобновить карьеру

Футболист может последовать примеру Роббена.

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снайдер может возобновить карьеру, об этом сообщил технический директор Утрехта Йорди Зайдам.

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“Мы со Снайдером всегда поддерживали связь. Вопрос о возобновлении карьеры также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать о том, действительно ли он хочет вернуться. Кроме того, нужно быть уверенным, что ему удастся набрать нужную форму.

Снайдер с большой мотивацией и в хорошей форме был бы очень интересен Утрехту“, - цитирует функционера Nu.nl.

Напомним, Роббен возобновил профессиональную карьеру.