Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Снейдер может возобновить карьеру

Комментариев: 0
Футболист может последовать примеру Роббена.
Уэсли Снайдер
Уэсли Снайдер
Getty Images

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снайдер может возобновить карьеру, об этом сообщил технический директор Утрехта Йорди Зайдам.

Читай также: Снейдер: Моей лучшей подругой в Реале была бутылка водки

“Мы со Снайдером всегда поддерживали связь. Вопрос о возобновлении карьеры также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать о том, действительно ли он хочет вернуться. Кроме того, нужно быть уверенным, что ему удастся набрать нужную форму.

Снайдер с большой мотивацией и в хорошей форме был бы очень интересен Утрехту“, - цитирует функционера Nu.nl.

Напомним, Роббен возобновил профессиональную карьеру.

Поделись:
Теги: Уэсли Снайдер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь