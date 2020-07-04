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Турецкий гранд намерен приобрести двух футболистов Барселоны

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Клуб хочет подписать юных защитников.
Жан-Клер Тибодо
Жан-Клер Тибодо
Getty Images

Турецкий Фенербахче заинтересован в трансфере двух футболистов Барселоны, об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, “канарейки“ хотят приобрести двух защитников каталонского клуба - Жана-Клера Тибодо и Муссу Ваге.

Тибодо вторую часть сезона выступал за гельзенкирхенский Шальке на правах аренды. Что касается Ваге, то он играл за Ниццу, в которой пять раз выходил в составе на матч.

Отмечается, что клубы готовы начать переговоры в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вундеркинд Барселоны расстался с клубом.

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Теги: Фенербахче, футбол, чемпионат Турции
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