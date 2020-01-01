Первую лигу Армении завершили досрочно и пожизненно дисквалифицировали 45 человек

В Армении приняли жесткие меры из-за дела о договорных матчах.

Первую лигу Армении, которая является вторым по силе дивизионом страны, завершили досрочно из-за громкого скандала, связанного с договорными матчами.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении, в результате рассмотрения дела о договорняках были дисквалифицированных 5 футбольных клубов и 58 человек, из которых 45-ти людям пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.

“Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы Арагац, Торпедо, Масис, Локомотив и Ереван, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки“, - говорится в заявлении.

После этого Исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение Первой лиги чемпионата Армении. Вопрос о победителе турнира и формате следующей кампании будет решаться на последующих заседаниях Исполкома.

Ранее сообщалось, что CAS оставил в силе решение УАФ о дисквалификации игроков Олимпика.