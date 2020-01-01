В Казахстане вновь остановили чемпионат из-за коронавируса

В стране произошла вспышка заболевания.

В Казахстане уже во второй раз прервали чемпионат страны по футболу.

Как сообщает официальный сайт чемпионата, правительство страны ввело двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса.

Читай также: Динамо-Брест выступило с заявлением по поводу коронавируса в клубе

Примечательно, что чемпионат Казахстана возобновили после 3,5 месяцев паузы только в эту среду. Было сыграно пять матчей, зрителей на стадионы не пускали. Команды Тобол и Каспий выставили практически дублирующие составы, так как в командах много положительных тестов на COVID-19.

Планировалось, что чемпионат завершат 7 ноября, но теперь эту дату, вероятнее всего, пересмотрят.

Ранее сообщалось, что в запорожском Металлурге зафиксировали вспышку коронавируса.