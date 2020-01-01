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В Казахстане вновь остановили чемпионат из-за коронавируса

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В стране произошла вспышка заболевания.
Чемпионат Казахстана приостановили
Чемпионат Казахстана приостановили
pflk.kz

В Казахстане уже во второй раз прервали чемпионат страны по футболу.

Как сообщает официальный сайт чемпионата, правительство страны ввело двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса.

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Примечательно, что чемпионат Казахстана возобновили после 3,5 месяцев паузы только в эту среду. Было сыграно пять матчей, зрителей на стадионы не пускали. Команды Тобол и Каспий выставили практически дублирующие составы, так как в командах много положительных тестов на COVID-19.

Планировалось, что чемпионат завершат 7 ноября, но теперь эту дату, вероятнее всего, пересмотрят.

Ранее сообщалось, что в запорожском Металлурге зафиксировали вспышку коронавируса.

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Теги: чемпионат Казахстана, футбол, коронавирус, чемпионат Казахстана, COVID-19
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