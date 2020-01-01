Динамо-Брест выступил с заявлением по поводу коронавируса в клубе

Результатов тестов еще нет.

Генеральный директор Динамо-Брест Сергей Воробьев прокомментировал слухи о том, что в команде есть игроки, у которых выявлен коронавирус.

“Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава.

Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна - травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за вчерашней игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии Динамо-Брест.

Результат не заставил себя ждать - победа 3:0 в нашу пользу. Мы решили и сегодня дать шанс молодым футболистам проявить себя“, - цитирует слова Воробьева пресс-служба клуба.

Напомним, в MLS зафиксировано 24 случаев заражения коронавирусом.