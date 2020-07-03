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Соболь: Я не намерен возвращаться в УПЛ

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Украинец хочет попасть в топ-5 чемпионатов.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
www.instagram.com/sobol_eduard

Футболист Шахтера Эдуард Соболь, который выступает за Брюгге на правах аренды, признался, что не намерен возвращаться в УПЛ.

“За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из ТОП-5. Это нелегко. Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

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Я не расстроился, что Шахтер не продал меня. У меня была цель - оставаться в Брюгге как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. Брюгге стремилось меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что Брюгге на меня рассчитывает.

Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился“, - цитирует украинца сайт телеканалов Футбол.

Ранее стало известно, сколько Брюгге заплатил Шахтеру за Соболя.

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, чемпионат Бельгии, футбол
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