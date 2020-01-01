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Легендарный футболист Чехии объявил о завершении карьеры

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Игрок не может играть из-за проблем со здоровьем.
Милан Барош
Милан Барош
Getty Images

Форвард Милан Барош объявил о завершении карьеры профессионального футболиста, об этом сообщил официальный сайт Чешской футбольной ассоциации.

Как сообщает пресс-служба организации, игрок испытывал проблемы с ахилловыми сухожилиями и икроножными мышцами на протяжении последних лет. Это ему мешало выступать на высоком для себя уровне.

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“Я хотел бы продолжить карьеру, но тело приказало остановиться. Я длительное время страдаю из-за проблем со здоровьем, мое тело больше не работает так, как обычно“, - заявил Барош на пресс-конференции.

Напомним, что на протяжении карьеры Милан выступал за Баник Остраву (трижды возвращался, где и закончил играть), Ливерпуль, Астон Виллу, Лион, Портсмут, Галатасарай,  Антальяспор, Младу Болеслав, Слован Либерец.

Главным достижением Бароша на клубном уровне была победа в Лиге чемпионов с Ливерпулем в 2005 году.

Кроме того, Милан - второй после Яна Коллера среди лучших бомбардиров в истории сборной Чехии (41 гол в 93 матчах). На чемпионате Европы-2004 ему удалось стать лучшим форвардом турнира, что помогло национальной команде занять третье место.

Ранее сообщалось, что Марио Гомес завершил карьеру.

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Теги: Милан Барош, футбол
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