Украинское классико ФК Динамо

Насколько все грустно и неинтересно в европейском футболе. Кто-то становится чемпионом, кто ведет борьбу за еврокубковые зоны или выживание. Банальность! Посмотрите лучше на родную УПЛ. Ни недели без скандалов и неожиданных поворотов сюжета. “Карпаты“ не поехали в Мариуполь на игру в среду. Если не доедут до субботы - будут исключены из лиги досрочно. Печальный конец истории, но все к этому шло много лет.

Впрочем, турнирными интригами наш родной чемпионат также балует. Одно дело, когда “Динамо“ не брало даже серебро еще при прежних “Металлистом“ и “Днепром“, которые почти не уступали бюджетом киевлянам. Но теперь конкуренцию “Динамо“ навязывают более скромные “Заря“ и “Десна“. На выходных нас ожидает очередное, шестое в сезоне украинское классико.

Хорошо, без Европы в этом превью также не обойдемся. Финал Кубка Германии, очередной трудный экзамен для “Барселоны“ и два классных противостояние в Серии А – на этих выходных будет жарко не только из-за +30 на улице.

“Динамо“ - “Шахтер“

Прогноз: ничья. коэффициент 3,40

“Динамо“ никак не желает убивать интригу в борьбе за второе место. Казалось бы, качественные победы над “Александрией“ и “Зарей“ дали определенный запас. Но поражение от “Десны“ снова спутало все карты. Между второй и четвертой ступенькой только три очка, при этом “Десна“ в случае равенства баллов будет над “Динамо“ благодаря преимуществу в личных встречах.

Даже получив золотые медали и дав отдохнуть лидерам, “Шахтер“ может уверенно обыграть “Динамо“. Вспомните скандальный поединок в 2016-м. Формально “горняки“ немотивированные, но насолить конкуренту - это святое.

Но мы все-таки снова поверим в “Динамо“. Поверим, потому что не могут ребята провалить третий матч подряд. Поверим, потому что должны вернуться ведущие игроки - Миколенко, Сидорчук, Попов. Думаем, недавнее поражение от “горняков“ станет наукой и для тренерского штаба. Тогда “Динамо“ явно не рассчитало свои физические возможности.

В этом сезоне команды провели пять поединков. В УПЛ все три забрал “Шахтер“, в Суперкубке и Кубке удачными были киевляне. Не пора командам сыграть наконец и вничью? Кеф на такой результат от аналитиков Parimatch вполне реален.

“Байер“ - “Бавария“

Прогноз: индивидуальный тотал “Баварии“ больше 2,5 голов. Коэффициент: 1,87

Прогноз: тайм/матч - победа “Баварии“/победа “Баварии“. Коэффициент: 1,84

Прогноз: победа “Баварии“ с форой -1,5 гола. Коэффициент: 1,82

Мюнхенцы в последнем туре катком прошлись по “Вольфсбургу“ 4:0 и достигли эффектной сотни голов только в чемпионате. “Байер“ в последнем туре домучил “Майнц“, но заскочить на четвертую строчку не удалось. Леверкузенцев не будет в Лиге чемпионов и это, конечно, большая неудача.

Смогут ли “фармацевты“ взять Кубок Германии? На “Баварию“ очень низкие коэффициенты, поэтому стоит подумать над тем, как их увеличить. Варианты есть: фора -1,5 на “Баварию“, или победа мюнхенцев в первом тайме и в матче в целом, или же индивидуальный тотал “Баварии“ больше 2,5 голов. Все это оценено примерно одинаково, поэтому выбирайте на свой вкус.

“Вильярреал“ - “Барселона“

Прогноз: “Вильярреал“ не проиграет. Коэффициент: 2,11

“Барселона“ постепенно прощается с чемпионством. Нельзя сказать, что команда выглядела очень плохо, но тяжелый календарь сказался. Ведь против кого “Барса“ потеряла очки? “Атлетико“, “Севилья“, “Сельта“. За исключением последней - команды из зоны Лиги чемпионов.

“Вильярреал“ пока не в зоне ЛЧ, но очень хочет туда попасть. “Желтая субмарина“ прекрасно проводит рестарт турнира, взяв 16 очков в шести матчах. В пяти из них команда Хави Кальеха сыграла на ноль. Желающие могут рискнуть даже с откровенно переоцененной победой “Вильярреала“ за 4,4, но мы остановимся на более спокойном варианте - непроигрыш хозяев.

“Лацио“ - “Милан“

Прогноз: ничья. Коэффициент: 3,45

На “Лацио“ ждет очень тяжелое испытание. Не то чтобы “Милан“ такой грозный, нет. Просто римляне остались без двух своих основных нападающих, которые прекрасно проводят сезон. Иммобиле и Кайседо синхронно получили пятые желтые карточки и игру против “Милана“ пропустят. Нападение будет экспериментальным - Корреа плюс кто-то из атакующих хавбеков.

Конечно, при таких обстоятельствах у “Милана“ появляются шансы. Но все же у этого “Лацио“ очень крепкий характер, поэтому поражение подопечным Симоне Индзаги предрекать не стоит. А вот ничья оценена значительно выше, чем победа любой из команд. Хотя именно этот результат кажется наиболее вероятным.

“Наполи“ - “Рома“

Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент: 2,15

Обе команды к этому матчу подойдут на фоне усталости. Между поединками в четверг и в воскресенье будет менее трех суток и для “Наполи“, и для “Ромы“. Неаполитанцы, не сомневаемся, устанут в игре против “Аталанты“. Для “Ромы“ в ее нынешнем состоянии рассчитывать на легкие три очка против “Удинезе“ также сложно.

Это подводит к тому, что противостояние в воскресенье имеет хорошие шансы превратиться в тактическое и очень-очень осторожное. И хотя яркие атакующие игроки есть в обеих командах, эксперты Parimatch прогнозируют засушливую игру с небольшим количеством голов.

Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини (актуально)

Наскільки все сумно і нецікаво в європейському футболі. Хтось стає чемпіоном, хтось веде боротьбу за єврокубкові зони чи порятунок. Банальність! Погляньте краще на рідну УПЛ. Ані тижня без скандалів і несподіваних поворотів сюжету. “Карпати“ не поїхали до Маріуполя на гру в середу. Якщо не доїдуть до суботи – будуть виключені з ліги достроково. Сумний кінець історії, але все до цього йшло багато років.

Втім, турнірними інтригами наш рідний чемпіонат також балує. Одна справа, коли “Динамо“ не брало навіть срібло ще за колишніх “Металіста“ і “Дніпра“, які майже не поступалися бюджетом киянам. Але тепер конкуренцію “Динамо“ нав'язають значно скромніші “Зоря“ і “Десна“. На вихідних на нас очікує чергове, шосте у сезоні українське класичне.

Добре, без Європи у цьому прев'ю також не обійдемося. Фінал Кубка Німеччини, черговий важкий іспит для “Барселони“ і два класних протистояння у Серії А – цих вихідних буде спекотно не лише через +30 на вулиці.

“Динамо“ – “Шахтар“

Прогноз: нічия. Коефіцієнт 3,40

“Динамо“ ніяк не бажає ховати інтригу у боротьбі за друге місце. Здавалося б, якісні перемоги над “Олександрією“ і “Зорею“ дали певний запас. Але поразка від “Десни“ знову сплутала всі карти. Між другою і четвертою сходинкою лише три очки, при цьому “Десна“ у випадку рівності балів матиме над “Динамо“ перевагу в особистих зустрічах.

Навіть отримавши золоті медалі і давши перепочити лідерам, “Шахтар“ може впевнено обіграти “Динамо“. Згадайте скандальний поєдинок у 2016-му. Формально “гірники“ невмотивовані, але насолити затятому конкуренту – це святе.

Та ми все-таки знову повіримо у “Динамо“. Повіримо, бо не можуть хлопці провалити третій матч поспіль. Повіримо, бо мають повернутися важливі гравці – Миколенко, Сидорчук, Попов. Гадаємо, нещодавня поразка від “гірників“ стане наукою і для тренерського штабу. Тоді “Динамо“ явно не розрахувало свої фізичні можливості.

Цього сезону команди провели п’ять поєдинків. В УПЛ всі три забрав “Шахтар“, у Суперкубку та Кубку вдалішими були кияни. Чи не час командам зіграти нарешті і внічию? Кеф на такий результат від аналітиків Parimatch цілком реальний.

“Байєр“ – “Баварія“

Прогноз: індивідуальний тотал “Баварії“ більше 2,5 голів. Коефіцієнт: 1,87

Прогноз: тайм/матч - перемога “Баварії“/перемога “Баварії“. Коефіцієнт: 1,84

Прогноз: перемога “Баварії“ з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 1,82

Мюнхенці в останньому турі катком пройшлися по “Вольфсбургу“ 4:0 і досягли ефектної сотні голів лише у чемпіонаті. “Байєр“ в останньому турі домучив “Майнц“, але заскочити на четверту сходинку не вдалося. Леверкузенців не буде у Лізі чемпіонів і це, звичайно, велика невдача.

Чи зможуть “фармацевти“ взяти Кубок Німеччини? На “Баварію“ дуже низькі коефіцієнти, тож варто подумати над тим, як їх збільшити. Варіанти є: фора -1,5 на “Баварію“, або перемога мюнхенців у першому таймі і в матчі загалом, або ж індивідуальний тотал “Баварії“ більше 2,5 голів. Все це оцінено приблизно однаково, тож вибирайте на свій смак.

“Вільярреал“ – “Барселона“

Прогноз: “Вільярреал“ не програє. Коефіцієнт: 2,11

“Барселона“ поступово прощається з чемпіонством. Не скажеш, що команда виглядала дуже погано, але важкий календар дався взнаки. Адже проти кого “Барса“ втратила очки? “Атлетіко“, “Севілья“, “Сельта“. За виключенням останньої – команди із зони Ліги чемпіонів.

“Вільярреал“ поки не у зоні ЛЧ, але дуже хоче туди потрапити. “Жовта субмарина“ прекрасно проводить рестарт турніру, взявши 16 очок у шести матчах. У п'яти з них команда Хаві Кальєхи зіграла на нуль. Бажаючі можуть ризикнути навіть з відверто переоціненою перемогою “Вільярреалу“ за 4,4, але ми зупинимося на більш спокійному варіанті – непрограш господарів.

“Лаціо“ – “Мілан“

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,45

На “Лаціо“ чекає дуже важке випробування. Не те щоб “Мілан“ такий грізний, ні. Просто римляни залишилися без двох своїх основних нападників, які чудово проводять сезон. Іммобіле та Кайседо синхронно отримали п'яті жовті картки і гру проти “Мілана“ пропустять. Напад буде експериментальним – Корреа плюс хтось із атакуючих хавбеків.

Звісно, за таких обставин у “Мілана“ з'являються шанси. Але все ж таки у цього “Лаціо“ є дуже міцний характер, тож поразку підопічним Сімоне Індзагі передрікати не варто. А от нічия оцінена значно вище, ніж перемога будь-якої з команд. Хоча саме цей підсумок здається найбільш вірогідним.

“Наполі“ – “Рома“

Прогноз: тотал менше 2,5 голів. Коефіцієнт: 2,15

Обидві команди до цього матчу підійдуть на тлі втоми. Між поєдинками у четвер та в неділю буде менше трьох діб і для “Наполі“, і для “Роми“. Неаполітанці, не сумніваємося, нахекаються у грі проти “Аталанти“. Для “Роми“ в її нинішньому стані розраховувати на легкі три очки проти “Удінезе“ також не доводиться.

Це підводить до того, що протистояння в неділю має хороші шанси перетворитися на тактичне і дуже-дуже обережне. І хоч яскраві атакуючі гравці є в обох командах, експерти Parimatch прогнозують засушливу гру із невеликою кількість голів.