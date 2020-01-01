У трех игроков Динамо-Брест подозрение на коронавирус, Нойок попал в больницу

В чемпионате Беларуси может произойти вспышка COVID-19.

Как минимум у трех футболистов брестского Динамо подозрение на коронавирус. Об этом сообщает Прессбол.

Отмечается, что украинец Александр Нойок находится в больнице с пневмонией.

Информации об остальных игроках на данный момент нет.

Напомним, что в составе команды также выступают Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Отметим, что чемпионат Беларуси не прекращался во время пика пандемии коронавируса в Европе.