У трех игроков Динамо-Брест подозрение на коронавирус, Нойок попал в больницу
В чемпионате Беларуси может произойти вспышка COVID-19.
Как минимум у трех футболистов брестского Динамо подозрение на коронавирус. Об этом сообщает Прессбол.
Отмечается, что украинец Александр Нойок находится в больнице с пневмонией.
Информации об остальных игроках на данный момент нет.
Напомним, что в составе команды также выступают Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Отметим, что чемпионат Беларуси не прекращался во время пика пандемии коронавируса в Европе.
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