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У трех игроков Динамо-Брест подозрение на коронавирус, Нойок попал в больницу

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В чемпионате Беларуси может произойти вспышка COVID-19.
Александр Нойок
Александр Нойок
ФК Динамо-Брест

Как минимум у трех футболистов брестского Динамо подозрение на коронавирус. Об этом сообщает Прессбол.

Отмечается, что украинец Александр Нойок находится в больнице с пневмонией. 

Информации об остальных игроках на данный момент нет.

Напомним, что в составе команды также выступают Артем Милевский и Евгений Хачериди. 

Отметим, что чемпионат Беларуси не прекращался во время пика пандемии коронавируса в Европе.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Александр Нойок, чемпионат Беларуси, коронавирус
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