Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ребров - первый иностранный тренер, который два раза выигрывал чемпионат Венгрии

Комментариев: 0
Украинский специалист завоевал два титула за два года работы с клубом.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров стал первым иностранным наставником, которому удалось дважды стать чемпионом Венгрии. Об этом сообщает M4Sport.

До украинского специалиста национальный чемпионат выигрывали шесть иностранцев: Мартти Куусела, Мирослав Беранек, Хоан Каррильо, Томас Долль, Марко Росси и Марко Николич.

Напомним, Ребров завоевал чемпионство с Ференцварошем в сезоне-2018/19 и 2019/20.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров стал тренером года в Венгрии.

Поделись:
Теги: футбол, Сергей Ребров, Ференцварош, чемпионат Венгрии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь