Украинский специалист завоевал два титула за два года работы с клубом.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров стал первым иностранным наставником, которому удалось дважды стать чемпионом Венгрии. Об этом сообщает M4Sport.

До украинского специалиста национальный чемпионат выигрывали шесть иностранцев: Мартти Куусела, Мирослав Беранек, Хоан Каррильо, Томас Долль, Марко Росси и Марко Николич.

Напомним, Ребров завоевал чемпионство с Ференцварошем в сезоне-2018/19 и 2019/20.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров стал тренером года в Венгрии.