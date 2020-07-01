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Автор опроса на лучшую футболистку мира считает Football.ua причиной высоких мест украинок

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Виктор Хьюго Ласерда в соцсетях опубликовал статью о голосовании, размещенную на украинском сайте.
Ольга Овдийчук
Ольга Овдийчук
womensfootball.com.ua

Две украинские спортсменки Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко попали в ТОП-10 лучших футболисток мира по версии Futebol Feminino Alternativo, заняв 7-е и 8-е места соответственно.

Создатель сайта, специализирующегося на женском футболе, Виктор Хьюго Ласерда, назвал причиной таких высоких мест украинских спортсменок в том, что на украинском сайте Football.ua была опубликована новость об участии спортсменок в голосовании со ссылкой на само голосование.

“Сюрприз? Тогда взгляните на этот украинский сайт...“, - написал Ласерда на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ должны будут создать женские команды.

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Теги: Ольга Овдийчук, женская сборная Украины по футболу, футбол, Украина, голосование, топ-10
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