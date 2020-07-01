Автор опроса на лучшую футболистку мира считает Football.ua причиной высоких мест украинок

Виктор Хьюго Ласерда в соцсетях опубликовал статью о голосовании, размещенную на украинском сайте.

Две украинские спортсменки Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко попали в ТОП-10 лучших футболисток мира по версии Futebol Feminino Alternativo, заняв 7-е и 8-е места соответственно.

Создатель сайта, специализирующегося на женском футболе, Виктор Хьюго Ласерда, назвал причиной таких высоких мест украинских спортсменок в том, что на украинском сайте Football.ua была опубликована новость об участии спортсменок в голосовании со ссылкой на само голосование.

“Сюрприз? Тогда взгляните на этот украинский сайт...“, - написал Ласерда на своей страничке в Twitter.

SURPRESOS???



ENTÃO VEJAM ESSE SITE UCRANIANO INCENTIVANDO OS VOTOS PARA A BOA JOGADORA DO ATLÉTICO... pic.twitter.com/QGxjNeiT4Q — VH1 (@donviktor15) July 1, 2020

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ должны будут создать женские команды.