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Пластун посоветовал Михайличенко перейти в Андерлехт

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Также защитник Гента рассказал о восстановлении Романа Яремчука после операции.
Игорь Пластун
Игорь Пластун
Getty Images

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун прокомментировал возможный переход игрока луганской Зари Богдана Михайличенко в бельгийский Андерлехт.

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“Андерлехт - один из самых популярных клубов Бельгии. Для него это будет шагом вперед. Если действительно такой вариант есть, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь развития“, - заявил Пластун в прямом эфире в Instagram-аккаунте телеканалов Футбол.

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко
ФК Заря Луганск

Также Пластун рассказал о восстановлении своего партнера по Генту и соотечественника Романа Яремчука, который перенес операцию.

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“Что касается восстановления Яремчука, то все хорошо. По тренировкам видно, что все в порядке. Самым главным он называет то, что пропали болевые ощущения, которые были до операции. Он настроен работать, набирать лучшие кондиции, чтобы помогать клубу и национальной сборной“, - отметил Пластун.

Игорь Пластун и Роман Яремчук
Игорь Пластун и Роман Яремчук
zbirna.com

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался переходить в АПЛ.

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Теги: Игорь Пластун, Роман Яремчук, Гент, Богдан Михайличенко, Заря, футбол
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