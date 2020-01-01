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Чигринский помог АЕКу выиграть в матче против ПАОКа

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Украинец открыл счет в поединке греческой Суперлиги.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
aekfc.gr

В матче пятого тура второго этапа греческой Суперлиги АЕК на выезде одержал победу над ПАОКом.

Счет в этом поединке открыл украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, который на 42-й минуте воспользовался ошибкой вратаря при подаче со стандарта и головой отправил мяч в сетку.

В итоге команда Чигринского одержала победу со счетом 2:0. Эта победа позволила АЕКу догнать ПАОК в турнирной таблице, и теперь команды делят 2-3 места.

Стоит сказать что это уже второй гол украинца в нынешнем сезоне. Предыдущий гол Чигринский также забил в ворота ПАОКа, это было в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чигринский недоволен новым контрактом от АЕКа.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, ПАОК, футбол, чемпионат Греции по футболу, видео, чемпионат Греции
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