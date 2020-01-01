Ребров стал тренером года в Венгрии

Подопечные украинского специалиста защитили титул чемпиона страны.

Сергей Ребров fradi.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров получил звание лучшего тренера чемпионата Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

В борьбе за награду украинский специалист обошел наставника Мезйоковешда Аттилу Куттора и Мартона Габора из Залаэгерсега.

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Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны команд, главные тренеры, а также самые возрастные и самые молодые игроки.

Напомним, под руководством Реброва Ференцварош второй сезон подряд одержал победу в чемпионате Венгрии.