Ребров стал тренером года в Венгрии
Подопечные украинского специалиста защитили титул чемпиона страны.
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров получил звание лучшего тренера чемпионата Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
В борьбе за награду украинский специалист обошел наставника Мезйоковешда Аттилу Куттора и Мартона Габора из Залаэгерсега.
Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны команд, главные тренеры, а также самые возрастные и самые молодые игроки.
Напомним, под руководством Реброва Ференцварош второй сезон подряд одержал победу в чемпионате Венгрии.
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