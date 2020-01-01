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Ребров стал тренером года в Венгрии

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Подопечные украинского специалиста защитили титул чемпиона страны.

Сергей Ребров
Сергей Ребров
fradi.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров получил звание лучшего тренера чемпионата Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

В борьбе за награду украинский специалист обошел наставника Мезйоковешда Аттилу Куттора и Мартона Габора из Залаэгерсега.

twitter.com/MLSZhivatalos

Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны команд, главные тренеры, а также самые возрастные и самые молодые игроки.

Напомним, под руководством Реброва Ференцварош второй сезон подряд одержал победу в чемпионате Венгрии.

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Теги: футбол, Ференцварош, Сергей Ребров, чемпионат Венгрии
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