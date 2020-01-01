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Ференцварош подписал контракт с бывшим игроком Ливерпуля

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Команда Сергея Реброва усилилась голкипером.
Адам Богдан
Адам Богдан
twitter.com/Fradi_HU

Голкипер шотландского Хиберниана Адам Богдан перешел в Ференцварош. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Отмечается, что футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Детали контракта между сторонами неизвестны.

Отметим, что в 2018 году Богдан перешел в Хиберниан из Ливерпуля. Адам также сыграл 20 матчей за сборную Венгрии.

Ранее Ференцварош выкупил у Шахтера Александра Зубкова.

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Теги: футбол, Ференцварош, Адам Богдан
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