Ференцварош подписал контракт с бывшим игроком Ливерпуля
Команда Сергея Реброва усилилась голкипером.
Голкипер шотландского Хиберниана Адам Богдан перешел в Ференцварош. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Отмечается, что футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Детали контракта между сторонами неизвестны.
Отметим, что в 2018 году Богдан перешел в Хиберниан из Ливерпуля. Адам также сыграл 20 матчей за сборную Венгрии.
Ранее Ференцварош выкупил у Шахтера Александра Зубкова.
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