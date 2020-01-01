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Ровно восемь лет назад в Киеве состоялся финал Евро-2012

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В решающем поединке встретились сборные Испании и Италии.
Сборная Испании празднует победу на Евро-2012
Сборная Испании празднует победу на Евро-2012
Getty Images

Ровно восемь лет назад, 1 июля 2012 года, в столице Украины Киеве состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Поединок проходил на НСК Олимпийский, где встретились национальные команды Испании и Италии. Победа была за "красной фурией" - испанцы разгромили соперника со счетом 4:0, установив рекорд - до них никто не побеждал в трех крупных турнирах подряд (Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012).

Счет в поединке был открыт уже на 14-й минуте встречи благодаря усилиям Давида Сильвы, а позже голы себе в актив записали Жорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата.

Испания - Италия 4:0
Голы: Сильва 14, Альба 41, Торрес 84, Мата 88

Испания: Касильяс, Пике, Иньеста (Мата 86), Хави, Фабрегас (Торрес 75), Алонсо, Рамос, Бускетс, Арбелоа, Альба, Сильва (Педро 59)

Италия: Буффон, Кьеллини (Бальцаретти 21), Абате, Маркизио, Балотелли, Кассано (Ди Натале 46), Бардзальи, де Росси, Монтоливо (Мотта 57), Бонуччи, Пирло

Предупреждения: Пике 25 - Бардзальи 45

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Теги: Евро-2012, чемпионат Европы по футболу, футбол, сборная Испании по футболу, сборная Италии по футболу, сборная Испании, сборная Италии
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