Кубок африканских наций-2021 перенесли на 2022 год

Коронавирус продолжает оказывать влияние на расписание соревнований.

Кубок африканских наций-2021 перенесли на год cafonline.com

Во вторник, 30 июня, исполнительный комитет CAF провел заседание, на котором обсуждалась судьба Кубка африканских наций-2021.

Как сообщает официальный сайт организации, проконсультировавшись со всеми заинтересованными сторонами и учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, было принято решение перенести турнир на январь 2022 года.

Дата финального турнира, который состоится в Камеруне, а также календарь матчей отборочного цикла будут сообщены позже.

Отметим, что изначально Кубок африканских наций должен был пройти с января по февраль 2021 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес два матча сборной Украины.