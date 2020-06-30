Руководство португальского клуба не стало дожидаться завершения сезона.

Португальская Бенфика отправила в отставку главного тренера команды Бруну Лаже.

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Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 44-летним специалистом был расторгнул по обоюдному согласию - после поражения от Маритиму в 29-м туре чемпионата Португалии, Лаже написал заявление на увольнение, которое Бенфика приняла.

Отметим, что на данный момент Бенфика уступает Порту на 6 очков. Кроме того, “орлы“ в нынешнем сезоне вылетели из Лиги Европы от донецкого Шахтера.

Negociação de um princípio de acordo com o treinador Bruno Lage para a cessação do contrato de trabalho. — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2020

В ближайшее время Бенфика примет решение о назначении нового главного тренера. Под руководством экс-наставника команда становилась чемпионом Португалии в сезоне-2018/19 и обладателем Суперкубка страны (2019).

Ранее сообщалось, что Бенфика интересуется услугами юного голкипера Ворсклы.