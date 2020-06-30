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Бенфика отправила в отставку главного тренера команды

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Руководство португальского клуба не стало дожидаться завершения сезона.
Бруну Лаже
Бруну Лаже
Getty Images

Португальская Бенфика отправила в отставку главного тренера команды Бруну Лаже.

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Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 44-летним специалистом был расторгнул по обоюдному согласию - после поражения от Маритиму в 29-м туре чемпионата Португалии, Лаже написал заявление на увольнение, которое Бенфика приняла.

Отметим, что на данный момент Бенфика уступает Порту на 6 очков. Кроме того, “орлы“ в нынешнем сезоне вылетели из Лиги Европы от донецкого Шахтера.

В ближайшее время Бенфика примет решение о назначении нового главного тренера. Под руководством экс-наставника команда становилась чемпионом Португалии в сезоне-2018/19 и обладателем Суперкубка страны (2019).

Ранее сообщалось, что Бенфика интересуется услугами юного голкипера Ворсклы.

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Теги: Бруну Лаже, Бенфика, чемпионат Португалии по футболу, футбол, чемпионат Португалии
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