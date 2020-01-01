Легенда Манчестер Юнайтед может возглавить сборную Азербайджана

Наставник должен дать ответ в ближайшее время.

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин может стать главным тренером сборной, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, специалист может возглавить сборную Азербайджана.

Федерация футбола Азербайджана сделала Кину крупное предложение и дала специалисту двое суток на размышление. На данный момент неизвестно, есть ли еще кандидаты на это место.

Напомним, Кин ранее уже имел тренерский опыт в сборной, когда был ассистентом в сборной Ирландии. В последнее время выступал в роли эксперта на телевидении.

Ранее сообщалось, что у экс-тренера Барселоны диагностировали серьезную неизлечимую болезнь.