Минимализм: Стало известно, каким мячом будут играть в АПЛ и Серии А

Мяч сделан в классическом виде.

Известный производитель спортивной экипировки Nike объявил о создании нового футбольного мяча.

Nike Flight Ball будет выполнен в белом цвете с черными вставками. Мяч создать с помощью инновационных технологий. Кроме того, удалось сократить количество швов на 40%.

Отмечается, что Nike Flight Ball летит на 30% точнее, чем прошлые образцы. Это проверили уже более 800 спортсменом.

Со следующего сезона данным мячом будут играть в АПЛ, в российской Премьер-лиге и в чемпионате Италии.

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