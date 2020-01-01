Стало известно, сколько Брюгге заплатил Шахтеру за Соболя

Украинец остался в бельгийском клубе.

Футболист донецкого Шахтера Эдуард Соболь продолжит выступать за Брюгге на правах аренды в следующем сезоне.

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Как сообщает Het Laatste Nieuws, бельгийский клуб заплатит за аренду украинца один миллион евро.

Кроме того, Брюгге имеет право выкупа Соболя за четыре миллиона евро.

Ранее стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова .