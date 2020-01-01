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Стало известно, сколько Брюгге заплатил Шахтеру за Соболя

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Украинец остался в бельгийском клубе.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Футболист донецкого Шахтера Эдуард Соболь продолжит выступать за Брюгге на правах аренды в следующем сезоне.

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Как сообщает Het Laatste Nieuws, бельгийский клуб заплатит за аренду украинца один миллион евро. 

Кроме того, Брюгге имеет право выкупа Соболя за четыре миллиона евро.

Ранее стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова .

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, Шахтер Донецк, футбол, трансфер, аренда
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