В MLS зафиксировано 24 случаев заражения коронавирусом

В ближайшее время возобновится чемпионат МЛС.

Руководство MLS объявило результаты тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба организации, всего было протестировано 668 футболистов. По результатам теста стало известно, что у 18 игроков и шестерых сотрудников команд был выявлен Covid-19.

Отмечается, что перед поездкой в Орландо, где будет возобновлен сезон, футболисты и сотрудники должны будут пройти еще два дополнительных теста ПЦР с интервалом в 24 часа. До получения результатов все они будут находиться на самоизоляции.

Ранее стало известно, когда возобновится МЛС.