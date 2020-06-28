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В MLS зафиксировано 24 случаев заражения коронавирусом

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В ближайшее время возобновится чемпионат МЛС.
МЛС
МЛС
www.mlssoccer.com

Руководство MLS объявило результаты тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба организации, всего было протестировано 668 футболистов. По результатам теста стало известно, что у 18 игроков и шестерых сотрудников команд был выявлен Covid-19.

Отмечается, что перед поездкой в Орландо, где будет возобновлен сезон, футболисты и сотрудники должны будут пройти еще два дополнительных теста ПЦР с интервалом в 24 часа. До получения результатов все они будут находиться на самоизоляции.

Ранее стало известно, когда возобновится МЛС.

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Теги: МЛС, MLS, футбол, коронавирус
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