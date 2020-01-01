Роббен: Это еще не возвращение, а всего лишь попытка

Нидерландец составил план возобновления карьеры.

Легендарный нидерландский игрок Арьен Роббен возобновил карьеру в Гронингеме.

Футболист рассказал о причинах вернуться в футбол.

“Давайте начнем с самого начала. Сейчас передо мной стоят такие цели: тренировки с командой, затем один матч, а затем еще несколько игр подряд. Я не хочу забегать вперед. Чемпионат Европы сейчас не является моей первоочередной задачей.

Я хочу прояснить: это еще не возвращение, а всего лишь попытка. Я могу провести много матчей, а могу не провести ни одного. Сейчас я тренируюсь уже пять или шесть недель и становлюсь все лучше и лучше. Я на правильном пути. Я должен быть полностью готовым, чтобы вернуться на поле“, - цитирует Роббена ESPN.

Ранее сообщалось, что Марадона хочет видеть в своем клубе Роналдиньо.