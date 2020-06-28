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Стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова

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Венгерский клуб выплатил крупную сумму.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Вчера, 27 июня, стало известно, что Ференцварош выкупил вингера Александра Зубкова у донецкого Шахтера.

Как сообщает Команда 1, “горняки“ получат за трансфер украинца около одного миллиона евро.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Зубкова в 950 тысяч евро.

Напомним, Зубков выступает за Ференцварош с сезона-2019/20 на правах аренды. В текущем сезоне он провел 41 матч за венгерский клуб, в которых забил 10 голов и выполнил 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер обновил дизайн клубного автобуса.

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Теги: Александр Зубков, Ференцварош, Шахтер Донецк, футбол
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