Стало известно, сколько Ференцварош заплатил Шахтеру за Зубкова

Венгерский клуб выплатил крупную сумму.

Вчера, 27 июня, стало известно, что Ференцварош выкупил вингера Александра Зубкова у донецкого Шахтера.

Как сообщает Команда 1, “горняки“ получат за трансфер украинца около одного миллиона евро.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Зубкова в 950 тысяч евро.

Напомним, Зубков выступает за Ференцварош с сезона-2019/20 на правах аренды. В текущем сезоне он провел 41 матч за венгерский клуб, в которых забил 10 голов и выполнил 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер обновил дизайн клубного автобуса.