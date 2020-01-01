Известный бразильский игрок выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Футболист находится в больнице.

Футболист Крузейро Энрике попал в жуткую аварию, об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, машина бразильца упала со скалы с высоты 200 метров. На место происшествия были отправлены четыре пожарные машины.

Сообщается, что Энрике особо не пострадал, отделавшись легкими ссадинами. 35-летний футболист не сумел рассказать о причинах аварии, ведь находился в состояние шока.

Сейчас игрок находится в больнице под наблюдением врачей.

В прошлом сезоне Энрике провел 33 матча за Крузейро, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.