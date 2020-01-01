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Известный бразильский игрок выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

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Футболист находится в больнице.
Энрике
Энрике
TV Globo

Футболист Крузейро Энрике попал в жуткую аварию, об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, машина бразильца упала со скалы с высоты 200 метров. На место происшествия были отправлены четыре пожарные машины.

Сообщается, что Энрике особо не пострадал, отделавшись легкими ссадинами. 35-летний футболист не сумел рассказать о причинах аварии, ведь находился в состояние шока.

Сейчас игрок находится в больнице под наблюдением врачей. 

В прошлом сезоне Энрике провел 33 матча за Крузейро, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.

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Теги: Энрике, авария, дтп
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