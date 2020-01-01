Известный бразильский игрок выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Футболист находится в больнице.
Футболист Крузейро Энрике попал в жуткую аварию, об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, машина бразильца упала со скалы с высоты 200 метров. На место происшествия были отправлены четыре пожарные машины.
Сообщается, что Энрике особо не пострадал, отделавшись легкими ссадинами. 35-летний футболист не сумел рассказать о причинах аварии, ведь находился в состояние шока.
Сейчас игрок находится в больнице под наблюдением врачей.
В прошлом сезоне Энрике провел 33 матча за Крузейро, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.
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