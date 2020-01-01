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Ференцварош выкупил у Шахтера Зубкова

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Александр Зубков стал игроком венгерского клуба на полноценной основе.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Венгерский Ференцварош выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого Шахтера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Никаких подробностей о длительности контракта или сумме, уплаченной “горнякам“, Ференцварош не разглашает. Однако, как написал на своей страничке в Instagram футбольный агент Вадим Шаблий, украинец подписал соглашение на 4 года.

Отметим, что 23-летний Зубков выступает за Ференцварош с сезона-2019/20, но этот год он провел в Венгрии на правах аренды. У украинца лучшие показатели по системе “гол+пас“ - 22 очка (10 голов и 12 результативных передач за 41 матч).

Стоит сказать, что команда под руководством Сергея Реброва досрочно гарантировала себе чемпионство, завоевав для наставника седьмой трофей в карьере.

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Теги: Александр Зубков, Ференцварош, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Венгрии по футболу, футбол, контракт
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