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Официально: Роббен возобновил профессиональную карьеру

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Опытный вингер стал игроком своего родного клуба.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
fcgroningen.nl

Именитый нидерландский вингер Арьен Роббен возобновил профессиональную карьеру, вернувшись в чемпионат Нидерландов.

36-летний опытный игрок подписал контракт со своим родным клубок - Гронингеном. Как сообщает пресс-служба клуба, Роббен подписал контракт на один сезон. Завтра, 28 июня, состоится пресс-конференция, на которой Арьен расскажет причины своего возвращения в спорт.

Стоит сказать, что именно в Гронингене Арьен начинал свою карьеру, пройдя клубную академию и отыграв с 2000 по 2002 год в первой команде. После этого Роббен играл за такие команды, как ПСВ, Челси, Реал и Баварию.

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За свою карьеру он завоевал 29 трофеев, среди которых победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь “серебряных салатниц“ Бундеслиги, а также победа в Лиге чемпионов.

Напомним, Арьен Роббен официально завершил карьеру в июле 2019 года.

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Теги: Арьен Роббен, чемпионат Нидерландов по футболу, футбол
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