Марадона хочет видеть в своем клубе Роналдиньо

Именитый аргентинец хочет пригласить Роналдиньо в Химнасию.

Известный экс-футболист Диего Марадона, ныне работающий главным тренером аргентинского клуба Химнасия из города Ла-Плата, хочет пригласить в команду знаменитого форварда Роналдиньо.

Как сообщает издание El Dia, Марадона предлагает легендарному бразильцу возобновить свою карьеру. Однако главная проблема в данный момент - это домашний арест 40-летнего Роналдиньо, который он отбывает в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

Напомним, бразилец официально завершил карьеру в январе 2018 года. После этого он вступил в партию, которая выступает за принудительное лечение геев.