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Марадона хочет видеть в своем клубе Роналдиньо

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Именитый аргентинец хочет пригласить Роналдиньо в Химнасию.
Роналдиньо и Диего Марадона
Роналдиньо и Диего Марадона
Getty Images

Известный экс-футболист Диего Марадона, ныне работающий главным тренером аргентинского клуба Химнасия из города Ла-Плата, хочет пригласить в команду знаменитого форварда Роналдиньо.

Как сообщает издание El Dia, Марадона предлагает легендарному бразильцу возобновить свою карьеру. Однако главная проблема в данный момент - это домашний арест 40-летнего Роналдиньо, который он отбывает в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

Напомним, бразилец официально завершил карьеру в январе 2018 года. После этого он вступил в партию, которая выступает за принудительное лечение геев.

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Теги: Диего Марадона, Роналдиньо, футбол
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