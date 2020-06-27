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Бывший тренер сборной Аргентины заразился коронавирусом в доме престарелых

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Сейчас Карлос Билардо проживает в Испании.
Карлос Билардо
Карлос Билардо
Getty Images

Экс-главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо заразился COVID-19. Об этом сообщил брат специалиста.

“Мы не можем видится из-за пандемии, но мы общались с ним по телефону. Да, он проживает в доме престарелых в Альмагро (Испания). Но там у него личная квартира и отличный уход“, - цитирует Хорхе Infobae.

Отметим, что в 2017 году у Билардо диагностировали синдром Хакима-Адамса (дисбаланс организма и нарушение координации).

Напомним, Карлос Билардо возглавлял сборную Аргентины с 1983 по 1990 год, выиграв с ней ЧМ-1986 и серебро ЧМ-1990.

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Теги: футбол, Карлос Билардо, коронавирус, сборная Аргентины по футболу
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