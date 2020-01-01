Португальский гранд интересуется услугами юного голкипера Ворсклы
Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики.
Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики. Об этом сообщает Record.
Отмечается, что португальский клуб следит за выступлениями 16-летнего голкипера и может обратиться к руководству полтавчан с предложением.
Кроме того, услугами Павла также интересуются Брага и Спортинг.
Отметим, что футболист привлек к себе внимание после полуфинала Кубка Украины с Мариуполем, где он отбил три пенальти в серии 11-метровых.
Полная версия правил