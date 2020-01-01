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Португальский гранд интересуется услугами юного голкипера Ворсклы

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Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики.
Павел Исенко
Павел Исенко
ФК Ворскла

Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики. Об этом сообщает Record.

Отмечается, что португальский клуб следит за выступлениями 16-летнего голкипера и может обратиться к руководству полтавчан с предложением.

Кроме того, услугами Павла также интересуются Брага и Спортинг.

Отметим, что футболист привлек к себе внимание после полуфинала Кубка Украины с Мариуполем, где он отбил три пенальти в серии 11-метровых.

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Теги: футбол, Павел Исенко, Ворскла, Бенфика
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