Португальский гранд интересуется услугами юного голкипера Ворсклы

Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики.

Вратарь Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики. Об этом сообщает Record.

Отмечается, что португальский клуб следит за выступлениями 16-летнего голкипера и может обратиться к руководству полтавчан с предложением.

Кроме того, услугами Павла также интересуются Брага и Спортинг.

Отметим, что футболист привлек к себе внимание после полуфинала Кубка Украины с Мариуполем, где он отбил три пенальти в серии 11-метровых.