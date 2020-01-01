"В ближайшее время наступит ясность": Отец Шведа рассказал о будущем Марьяна в Селтике
Василий Швед, отец футболиста Селтика Марьяна Шведа, рассказал о будущем своего сына в шотландском клубе.
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“Марьян вернулся в Украину и сейчас дома. Он поддерживает форму самостоятельно, держит себя в тонусе, пока команда находится на вынужденном отпуске.
Потом он вернотся в Шотландию и будет готовиться. Ему 22 года, он был в топ-европейских клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ожидает хорошая карьера.
Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, в скором времени наступит ясность“, - приводит слова отца meta-ratings.
Ранее Ребров прокомментировал слухи о возможном подписании Шведа.
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