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"В ближайшее время наступит ясность": Отец Шведа рассказал о будущем Марьяна в Селтике

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Украинец может покинуть шотландский клуб.
Марьян Швед
Марьян Швед
www.celticfc

Василий Швед, отец футболиста Селтика Марьяна Шведа, рассказал о будущем своего сына в шотландском клубе. 

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“Марьян вернулся в Украину и сейчас дома. Он поддерживает форму самостоятельно, держит себя в тонусе, пока команда находится на вынужденном отпуске.

Потом он вернотся в Шотландию и будет готовиться. Ему 22 года, он был в топ-европейских клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ожидает хорошая карьера.

Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, в скором времени наступит ясность“, - приводит слова отца meta-ratings.

Ранее Ребров прокомментировал слухи о возможном подписании Шведа.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, чемпионат Шотландии, футбол, Василий Швед
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