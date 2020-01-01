Ребров прокомментировал слухи о возможном подписании Шведа
Украинец может перейти в венгерский клуб.
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном подписании Марьяна Шведа из Селтика.
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“Не стану опровергать и подтверждать интерес к Шведу. Конечно, я был бы рад поработать с еще одним украинцем в составе, но есть ряд футболистов, которых мы бы хотели подписать на определенные позиции.
Мы всегда ищем возможности, чтобы улучшить наш состав“, - цитирует Реброва Daily Record.
Отметим, что Карпаты и Александрия заинтересованы в аренде Шведа.
Ранее Ребров сравнил тренерское кресло в Динамо с электрическим стулом.
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