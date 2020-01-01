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Снейдер: Моей лучшей подругой в Реале была бутылка водки

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Игрок испытывал проблемы в мадридском клубе.
Уэсли Снейдер в Реале
Уэсли Снейдер в Реале
Getty Images

Экс-футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер назвал причины провала своего выступления в мадридском Реале.

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“Я попал в Реал в 2007 году. В то время я был молод и наслаждался вниманием со стороны окружающих. Но позже что-то пошло не так. Наркотиков не было, но присутствовал алкоголь. Я привык жить, как звезда. Меня обожали в Мадриде, я тратил тысячи евро на выпивку.

После развода с женой я остался один и почти не видел своего маленького сына. Из-за этого на определенном этапе моей лучшей подругой стала бутылка водки.

Я не осознавал того, что происходило. Я врал себе, что все идет хорошо, но на самом деле это очень сказалось на моей игровой форме“, - цитирует Снейдера De Telegraaf.

Ранее Алиев признался, что закодировался при переходе в Динамо из Локомотива.

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Теги: Уэсли Снейдер, футбол
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